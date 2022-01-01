Елена Синица Разработка проекта выезда из ОЭЗ в Осенцах может обойтись в 104 млн руб. Срок подготовки проекта – 30 ноября 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое минзакупок объявило конкурс по поиску подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для строительства дополнительного выезда из особой экономической зоны в Осенцах. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, разработать проект нужно для дорог от ул. Промышленной до территории особой экономической зоны, от территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа до д. Козыбаево. Также нужно разработать документацию для капитального ремонта существующей автомобильной дороги от д. Козыбаево до автомобильной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург.





Срок подготовки проектов – 30 ноября 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 104,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 ноября.

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