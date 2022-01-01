Azur Air запускает прямые рейсы из Перми в Таиланд
Первый перелёт на Пхукет может состояться уже 24 ноября
Авиакомпания Azur Air планирует запустить прямые рейсы из Перми на о. Пхукет (Таиланд). Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в турагентствах города, где началась продажа туров.
Сообщается, что первый рейс запланирован на 24 ноября, полётная программа сформирована до 19 апреля 2023 года. Информации об этом в расписании пермского аэропорта пока нет.
Продолжительность тура — 10 ночей. Приобрести путёвку можно за 75 тыс. руб. на человека.
Уточняется, что при въезде в Таиланд больше не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста, теста на антиген или сертификат о вакцинации.
Напомним, ранее сообщалось о начале прямых перелётов из Перми в Дубай.
Добавим, что в конце октября в аэропорту Большое Савино анонсировали зимнее расписание на период с 30 октября 2022 года до 25 марта 2023 года. Сообщалось, что полёты будут осуществляться только по четырём международным направлениям: Индия, Египет, Турция, Узбекистан. Рейсов в ОАЭ и в Таиланд в анонсе не было.
Последний раз прямые рейсы из Перми в Таиланд (Бангкок, Краби, Пхукет и Утапао) ставились в зимнее расписание пермского аэропорта в 2018-2019 году.
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