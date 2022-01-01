Azur Air запускает прямые рейсы из Перми в Таиланд Первый перелёт на Пхукет может состояться уже 24 ноября Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания Azur Air планирует запустить прямые рейсы из Перми на о. Пхукет (Таиланд). Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в турагентствах города, где началась продажа туров.

Сообщается, что первый рейс запланирован на 24 ноября, полётная программа сформирована до 19 апреля 2023 года. Информации об этом в расписании пермского аэропорта пока нет.

Продолжительность тура — 10 ночей. Приобрести путёвку можно за 75 тыс. руб. на человека.

Уточняется, что при въезде в Таиланд больше не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста, теста на антиген или сертификат о вакцинации.

Напомним, ранее сообщалось о начале прямых перелётов из Перми в Дубай.

Добавим, что в конце октября в аэропорту Большое Савино анонсировали зимнее расписание на период с 30 октября 2022 года до 25 марта 2023 года. Сообщалось, что полёты будут осуществляться только по четырём международным направлениям: Индия, Египет, Турция, Узбекистан. Рейсов в ОАЭ и в Таиланд в анонсе не было.

Последний раз прямые рейсы из Перми в Таиланд (Бангкок, Краби, Пхукет и Утапао) ставились в зимнее расписание пермского аэропорта в 2018-2019 году.

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