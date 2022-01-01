Елена Синица Azur Air запустит рейсы из Перми в Дубай Рейсы будут осуществляться два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Azur Air планирует запустить рейсы из Перми в Дубай. Информация об этом содержится в расписании пермского аэропорта.

Согласно расписанию, первый рейс запланирован на 22 ноября. Полетная программа рассчитана до 24 марта 2023 года. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.





Время в пути составит 5 часов 25 минут, тип используемого воздушного суда — Boeing 757.





Ранее сообщалось , что с 30 октября 2022 года по 25 марта 2023 года в пермском аэропорту Большое Савино действует зимнее расписание. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, полёты будут осуществлять 14 авиакомпаний по 20 внутренним и четырём международным направлениям.

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