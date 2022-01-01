Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермскую галерею поздравят с юбилеем потомки автора собрания деревянной скульптуры Продолжается марафон событий в честь 100-летия художественного музея Поделиться Твитнуть

Никита и Марина Ткаченко на выставке "Кладовая Прикамья" / фото: пресс-служба Реставрационного центра им. И. Грабаря

На праздничные события, связанные со 100-летием Пермской государственной художественной галереи, приедут из Москвы потомки Николая Серебренникова — второго директора галереи и основателя коллекции «пермских богов» — внучка искусствоведа Марина Валерьевна Ткаченко и правнук Никита Алексеевич Ткаченко.

В воскресенье 13 ноября они будут знакомиться с архивным фондом Серебренникова, для них проведут персональную экскурсию по галерее. 15 ноября гости примут участие в торжественном вечере в честь 100-летия галереи.

Ранее потомки Николая Николаевича Серебренникова побывали на выставке «Кладовая Прикамья» (6+), которая представляет произведения из коллекции Пермской галереи в Москве, в Реставрационном центре им. Игоря Грабаря. Выставка будет работать до 2 декабря 2022 года.

В рамках юбилейного марафона Пермской галереи уже прошёл благотворительный аукцион, открылась юбилейная выставка «Сто» (6+), на 15 ноября планируется праздничный приём для друзей галереи, 18 ноября состоится премьера документального фильма «На пороге нового века» (6+), а 26 ноября Пермский театр оперы и балета посвятит юбилею музея симфонический концерт (6+).

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