Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Кладовая Прикамья» открылась в Москве Идёт выставочный марафон к 100-летию Пермской художественной галереи Поделиться Твитнуть

Ангел стоящий. XVIII век. Из собрания Пермской художественной галереи

Валерий Заровнянных

Во Всероссийском научно-реставрационном центре им. академика И.Э. Грабаря в Москве 5 октября состоялось открытие выставки «Кладовая Прикамья» (6+), на которой представлены произведения светского и религиозного искусства из собрания Пермской художественной галереи. Выставка приурочена к 100-летию Пермской художественной галереи и 150-летию со дня рождения Игоря Грабаря, основателя Центра.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— Практически вся вековая история нашего музея связана с именем Игоря Эммануиловича Грабаря, который сотрудничал с галереей на всех этапах её формирования и складывания в целостный организм. При участии Грабаря проходили экспедиции по изучению северных территорий Пермского края, это позволило получить ценные произведения древнерусского искусства в фонды галереи. Благодаря этой деятельности были спасены от уничтожения и расхищения редкие памятники иконописи и деревянной скульптуры из закрывавшихся храмов.

Распятие. Фрагмент. XVIII век. Из собрания Пермской художественной галереи

Валерий Заровнянных

Центром московской экспозиции стало двухметровое распятие ХVIII века. Скульптура была найдена в одном из деревенских храмов Карагайского района Пермской области в 1927 году. Всего на выставке в Москве представлено более 40 произведений искусства из Пермской галереи, отреставрированных профессионалами Центра им. Грабаря, в том числе живописные полотна западноевропейских художников ХV-ХVIII веков, одно из которых в процессе реставрации получило новую атрибуцию. Речь идёт о работе «Крещение римлян апостолом Петром», принадлежавшей когда-то семье князей Барятинских и приписывавшейся Джованни Панини. Эксперты-искусствоведы с помощью исследований, проведённых в лаборатории рентгенографии, пришли к выводу, что работа на самом деле принадлежит кисти старшего современника Панини — Альберто Карльери.

Графика представлена, в основном, работами ХIХ века. Время особенно беспощадно к произведениям, выполненным на бумаге; тем интереснее будет сравнить фото до реставрации с тем, как выглядят экспонаты в настоящий момент.

Дмитрий Сергеев, генеральный директор Реставрационного центра Грабаря, убежден, что выставка «Кладовая Прикамья» знаменует веху в совместной работе Пермской галереи и реставрационного центра, а также создаёт перспективу для сотрудничества в будущем.

Для зрителей экспозиция открыта с 6 октября по 2 декабря по адресу: Москва, ул. Радио, 17, корп. 6.

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