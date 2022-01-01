Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

«Кладовая Прикамья» открылась в Москве  

Идёт выставочный марафон к 100-летию Пермской художественной галереи

Поделиться
Ангел стоящий. XVIII век. Из собрания Пермской художественной галереи

Ангел стоящий. XVIII век. Из собрания Пермской художественной галереи
  Валерий Заровнянных

Во Всероссийском научно-реставрационном центре им. академика И.Э. Грабаря в Москве 5 октября состоялось открытие выставки «Кладовая Прикамья» (6+), на которой представлены произведения светского и религиозного искусства из собрания Пермской художественной галереи. Выставка приурочена к 100-летию Пермской художественной галереи и 150-летию со дня рождения Игоря Грабаря, основателя Центра.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— Практически вся вековая история нашего музея связана с именем Игоря Эммануиловича Грабаря, который сотрудничал с галереей на всех этапах её формирования и складывания в целостный организм. При участии Грабаря проходили экспедиции по изучению северных территорий Пермского края, это позволило получить ценные произведения древнерусского искусства в фонды галереи. Благодаря этой деятельности были спасены от уничтожения и расхищения редкие памятники иконописи и деревянной скульптуры из закрывавшихся храмов.

Распятие. Фрагмент. XVIII век. Из собрания Пермской художественной галереи

Распятие. Фрагмент. XVIII век. Из собрания Пермской художественной галереи
  Валерий Заровнянных

Центром московской экспозиции стало двухметровое распятие ХVIII века. Скульптура была найдена в одном из деревенских храмов Карагайского района Пермской области в 1927 году. Всего на выставке в Москве представлено более 40 произведений искусства из Пермской галереи, отреставрированных профессионалами Центра им. Грабаря, в том числе живописные полотна западноевропейских художников ХV-ХVIII веков, одно из которых в процессе реставрации получило новую атрибуцию. Речь идёт о работе «Крещение римлян апостолом Петром», принадлежавшей когда-то семье князей Барятинских и приписывавшейся Джованни Панини. Эксперты-искусствоведы с помощью исследований, проведённых в лаборатории рентгенографии, пришли к выводу, что работа на самом деле принадлежит кисти старшего современника Панини — Альберто Карльери.

Графика представлена, в основном, работами ХIХ века. Время особенно беспощадно к произведениям, выполненным на бумаге; тем интереснее будет сравнить фото до реставрации с тем, как выглядят экспонаты в настоящий момент.

Дмитрий Сергеев, генеральный директор Реставрационного центра Грабаря, убежден, что выставка «Кладовая Прикамья» знаменует веху в совместной работе Пермской галереи и реставрационного центра, а также создаёт перспективу для сотрудничества в будущем.

Для зрителей экспозиция открыта с 6 октября по 2 декабря по адресу: Москва, ул. Радио, 17, корп. 6.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться