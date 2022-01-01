Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея собирает средства на новые рамы для картин В день рождения музея состоялся благотворительный аукцион Поделиться Твитнуть

Фото Валерия Заровнянных

Среди событий, приуроченных к юбилею Пермской художественной галереи, — фандрайзинговый проект «Наряд для картины». В преддверье создания новой экспозиции на Заводе Шпагина музей столкнулся с необходимостью приобретения рам для большого количества картин, которые ранее не выставлялись, но планируются к экспонированию в новом здании. На сайте музея поясняется: «Рама для картины в экспозиции — не просто «одежда»: она помогает показать произведение самым выгодным образом, позволяет безопасно закрепить и защитить полотно от деформации. Рама создает личное пространство картины, подчёркивает стиль и атмосферу эпохи».

Средства для изготовления рам галерея предлагает собрать «всем миром»: «Вы спрашиваете: что подарить галерее на юбилей? Сделайте подарок главным юбилярам — картинам! Совершите благотворительный взнос на любую сумму с помощью платёжной формы на нашем сайте. Собранные средства будут направлены на приобретение или реставрацию рам».

Всего необходимо собрать 10 860 000 руб. Пожертвования можно делать на сайте, однако 768 тыс. уже собрано в ходе благотворительного аукциона, который состоялся в день рождения галереи — 7 ноября.

Аукцион стал весёлым и зрелищным событием. Его ведущие — куратор и галерист Вадим Зубков и руководитель хора MusicAeterna Виталий Полонский, специально приехавший для этого в Пермь, проявляли чудеса остроумия и артистизма. Среди 43 лотов были как весьма серьёзные — работы пермских художников Александра Репина, Константина Собакина, Натальи Корчёмкиной, Инны Роговой, Вячеслава Смирнова и других, так и шуточные — например, реставрационный шкант из хитона ангела, который использовали реставраторы середины ХХ века при работе с экспонатом «Христос в темнице» — деревянной скульптурой из Пашийского храма, или красиво оформленное меню шеф-повара ресторана «Партизан» к 100-летию галереи, в котором есть, например, «Девятый вал. Канапе с креветкой и водорослями чука», «Улыбка Джоконды. Жареный камамбер, фуэт, виноград» или «Допрос пропагандиста. Канапе «Цезарь».

Между прочим, оба этих шуточных лота были приобретены: меню — за 3 тыс. руб., а шкант — аж за 15 тыс. руб.

Самым оригинальным следует признать, пожалуй, ещё один лот, предоставленный «Партизаном», — съедобный арт-объект «Метафизика конгениальности»: 100 горячих бутербродов от ресторатора Евгения Юхневича, шеф-повара Сергея Мостовщикова и школы гастропередвижников «Бродячие бутерброды». В описании объекта, как это принято в музейном этикетаже, перечислены материалы: «Рама, стекло, бумага, бутерброды. 2022 год».

В общем, это была картина из бутербродов. Её приобрели за 15 тыс. руб.

Среди лотов были предметы поистине исторические: например, книга директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с автографом автора (приобретена за 15 тыс. руб.) или дизайн-проект новой экспозиции галереи в строящемся здании на Заводе Шпагина с автографами дизайнеров, который почему-то покупателей не заинтересовал.

Вообще, были распроданы далеко не все лоты. Так, без внимания коллекционеров остались пригласительный билет в галерею на 100 лет вперёд, годовые абонементы на посещение Омского и Нижегородского художественных музеев и многие работы пермских художников.

Зато покупатели оценили сертификат на посещение новой экспозиции на Заводе Шпагина до официального открытия — он был куплен аж за 55 тыс. руб.!

Не обошли коллекционеры вниманием и работу 12-летнего Фёдора Квасова — гравюру на картоне «Распятие Христа». Фёдор Квасов — постоянный участник детских творческих мастерских Пермской галереи. Его произведение было приобретено за 5 тыс. руб. Возможно, коллекционер, купивший детскую работу, сделал выгодное вложение: когда Фёдор Квасов станет великим художником, его юношеское творчество изрядно вырастет в цене.

Уникальный лот от директора Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Марины Лошак был оценён любителями искусства по достоинству и приобретён за 100 тыс. руб., что неудивительно: покупатель получил авторскую экскурсию Марины Лошак по музею им. Пушкина и чаепитие в её кабинете.

Однако самыми дорогостоящими стали лоты, покупатели которых не получили ничего материального: на аукционе разыгрывалось право заплатить за обрамление нескольких картин из коллекции галереи. Рама для пейзажа Петра Верещагина «Вид Венеции» (1870-е годы) была «приобретена» за 130 тыс. руб., а рама для портрета барона Г.Д. Строганова работы неизвестного художника (XVIII в.) ушла с молотка аж за 200 тыс. руб.! Приобретатели этих лотов получили персональную пометку на сайте галереи: когда откроется новая экспозиция, их роль в оформлении картин будет отмечена таким образом.

Между тем, праздничные события в Пермской галерее продолжаются: уже открылась юбилейная выставка «Сто» (6+), на 15 ноября планируется праздничный приём для друзей галереи, 18 ноября состоится премьера документального фильма «На пороге нового века» (6+), а 26 ноября Пермский театр оперы и балета посвятит юбилею музея симфонический концерт.

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