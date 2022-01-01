Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Киностудия «Союзмультфильм» предложила Пермскому краю свои наработки для оформления детского центра на «Заводе Шпагина» Однако «Союзмультпарка» в культурно-рекреационном пространстве всё-таки не будет Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Ряд пермских СМИ сообщили 9 ноября о том, что киностудия «Союзмультфильм» подготовила и представила руководству Пермского края проект павильона на территории «Завода Шпагина». РБК-Пермь ссылается на пресс-службу киностудии и пишет по этому поводу: «проект о создании «Союзмультпарка» на территории пространства бывшего завода находится на стадии реализации».

Между тем, в концепции развития территории «Станция Культуры: Завод Шпагина» нет павильона «Союзмультпарка», а есть детский развлекательный центр, где «Союзмультпарк» является одним из резидентов.

В пресс-службе Фонда развития Пермского края (ФРПК, занимается сопровождением проекта «Станция культуры: Завод Шпагина») сообщили, что киностудия «Союзмультфильм» действительно презентовала своё видение дизайна помещения «Литера Д1», входящего в состав центрального корпуса Завода Шпагина, где будет размещаться детский развлекательный центр. Проект был представлен профильным членам правительства Прикамья и ФРПК ещё летом.

«Концепция, разработанная «Союзмультфильмом», учтена при разработке концепции всего центрального корпуса и будет применена при реализации проекта. «Союзмультпарк» — один из потенциальных резидентов детского досугово-развлекательного центра, размещение которого планируется в «Литере Д1». В детский центр предполагается привлечь нескольких резидентов для создания игрового развлекательного контента», — добавили в ФРПК.

Источник «Нового компаньона», знакомый с концепцией, рассказал, что она включает в себя интерактивное мультимедийное игровые пространство и активности игровых зон для детей разного возраста — лабиринты, горки, сети, батуты и другие аттракционы.

«Согласно концепции, посетители смогут в интерактивном формате познакомится с богатой коллекцией персонажей киностудии. Интерьеры помещений предполагается оформить в тематике мультипликационных фильмов, то есть детский центр становится местом не только для развлечений, но и для получения новых знаний, в том числе за счёт тематических мастер-классов, творческих встреч, сменных выставок и так далее», — рассказал собеседник.

О том, откуда взялась идея, что на «Заводе Шпагина» будет филиал киностудии им. Горького, о чём говорится в том же материале РБК, собеседники «Нового компаньона» затрудняются ответить. «Возможно, это какой-то очень старый концепт, от которого быстро отказались», — предполагает источник в ФРПК.

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