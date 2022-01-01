Поликлинику на ул. Ленина в Перми введут в строй не раньше марта 2023 года Срок открытия лечебного учреждения сдвигался уже несколько раз Поделиться Твитнуть

Фасад городской поликлиники на ул. Ленина, 16

Завершение строительства новой поликлиники на ул. Ленина, 16 в Перми планируется в марте 2023 года. Такой срок обозначил новый подрядчик, вышедший на объект. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на региональный минстрой.

Ранее в ведомстве говорили, что поликлинику на ул. Ленина, 16 достроят к декабрю 2022 года. В министерстве тогда напомнили, что управление капитального строительства Прикамья и ООО «Спецстрой», занимавшееся возведением поликлиники, расторгли контракт из-за срывов подрядчиком сроков возведения объекта. Его планировали сдать до конца июня 2022 года, потом до конца августа.

Чиновники отмечали, что завершению строительства поликлиники к декабрю может помешать только позиция бывшего подрядчика и то, насколько быстро он передаст объект.

Напомним, по проекту поликлиника по ул. Ленина, 16 должна принимать 400 человек в смену. В четырёхэтажном здании будут расположены круглосуточный травмпункт, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, пункт забора анализов, отделение неотложной помощи, диагностическое отделение, кабинеты специализированного приёма.

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