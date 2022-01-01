Поликлинику на ул. Ленина в Перми введут в строй не раньше марта 2023 года
Срок открытия лечебного учреждения сдвигался уже несколько раз
Завершение строительства новой поликлиники на ул. Ленина, 16 в Перми планируется в марте 2023 года. Такой срок обозначил новый подрядчик, вышедший на объект. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на региональный минстрой.
Ранее в ведомстве говорили, что поликлинику на ул. Ленина, 16 достроят к декабрю 2022 года. В министерстве тогда напомнили, что управление капитального строительства Прикамья и ООО «Спецстрой», занимавшееся возведением поликлиники, расторгли контракт из-за срывов подрядчиком сроков возведения объекта. Его планировали сдать до конца июня 2022 года, потом до конца августа.
Чиновники отмечали, что завершению строительства поликлиники к декабрю может помешать только позиция бывшего подрядчика и то, насколько быстро он передаст объект.
Напомним, по проекту поликлиника по ул. Ленина, 16 должна принимать 400 человек в смену. В четырёхэтажном здании будут расположены круглосуточный травмпункт, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, пункт забора анализов, отделение неотложной помощи, диагностическое отделение, кабинеты специализированного приёма.
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