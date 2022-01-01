Анна Брюханова Минимущества утвердило проект развития территории для новой сцены Пермской оперы Документацию отправят на публичные слушания Поделиться Твитнуть

Краевое минимущества опубликовало приказ об утверждении документации по планировке территории в м/р Разгуляй (Ленинский район Перми) в целях реализации комплексного развития территории. Текст приказа представлен на сайте учреждения.

Согласно проекту, на участке в 2,15 га появится объект капитального строительства — новая сцена Пермского театра оперы и балета. Она будет расположена за сквером им. Татищева. На участке также предусмотрена реконструкция электрической подстанции «Разгуляй», строительство тепловой подстанции, перевооружение заходов линий электропередачи и организация квартальных улиц.

Проект планировки обсудят на публичных слушаниях.

Ранее «Новый компаньон» писал, что краевой минстрой ищет подрядчика для завершения проектирования новой сцены театра. Стоимость строительства, по словам губернатора Дмитрия Махонина, выросла до 20 млрд руб.

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