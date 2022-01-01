Максим Артамонов корреспондент Краевой минстрой ищет подрядчика для завершения проекта новой сцены Пермской оперы Дата окончания проектирования будет названа после определения подрядчика Поделиться Твитнуть

Региональные власти вновь в поисках подрядчика для завершения проектирования новой сцены Пермского театра оперы и балета. Об этом со ссылкой на краевой минстрой сообщает Properm.ru.

Напомним, в марте прошлого года краевые власти решили через суд расторгнуть договор с проектантом ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт» и передать выполнение работ компании Werner Sobek, Arup и wHY. Такое решение чиновники объяснили тем, что оно позволит сэкономить около 100 млн руб. бюджетных средств.

Проект разрабатывался в рамках договора между краевыми властями и ООО «Вернер Зобек Москва" (Werner Sobek, Arup и wHY) за счёт внебюджетного финансирования. Так как дальнейшее внебюджетное финансирование невозможно, чиновники ведут переговоры о завершении работ по проекту за счёт бюджета края. Точная дата окончания проектирования будет названа после определения подрядчика.

Новую сцену оперного театра власти планируют построить в Разгуляе в рамках комплексного развития территории нежилой застройки. Само здание театра будет размещено на участке, ограниченном сквером им. Татищева, улицами Суксунской и Петропавловской и жилыми домами по улицам Клименко и Ленина. Сроки реализации этого масштабного проекта постоянно сдвигаются.

По мнению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, стоимость строительства нового здания театра оценивается в 15-20 млрд руб.





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