Проект новой сцены театра оперы и балета в Перми будет завершён за счёт Романа Абрамовича Контракт с проектировщиком «Строй-Эксперт» решено расторгнуть Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проектирование нового здания Пермского театра оперы и балета продолжится за счёт внебюджетных средств. Работы проведут компании Werner Sobek, Arup и wHY при финансовой поддержке Романа Абрамовича, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Экономия бюджетных средств составит порядка 100 млн руб. В связи с этим ранее заключённый контракт с проектировщиком «Строй-Эксперт» решено расторгнуть. Чтобы определить объём выполненных работ и размер оплаты, расторжение будет происходить в судебном порядке. Регион продолжит сотрудничество с компанией «Строй-Эксперт» по другим инфраструктурным проектам.



Компании Werner Sobek и Arup являются партнёрами архитектурного бюро wHY. Бюро работает над архитектурной концепцией, фасадными решениями и внутренним интерьером театра. Werner Sobek и Arup ранее участвовали в разработке концепции проекта театра в качестве консультантов.

На данный момент с российским подразделением компании «Werner Sobek Москва», успешно работающим 15 лет на российском рынке, заключено соглашение о безвозмездном создании проектной документации на строительство театра.

За основу будут взяты результаты годовой работы экспертной группы с участием представителей Пермского театра оперы и балета и профессиональных архитекторов. Концепция проекта оптимизирована под подтверждённые финансовые ресурсы. По итогам разработки проект будет представлен общественности. Проектирование будет вестись под контролем экспертной группы. Учитывая масштаб объекта и время на проведение закупочной процедуры на строительство, начать строительные работы планируется в 2023 году.

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