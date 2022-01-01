Максим Артамонов Ртуть в школу Звёздного принесли двое учеников Они нашли её на старой городской базе Поделиться Твитнуть

школа в ЗАТО Звёздный

Константин Долгановский

Стало известно, как ртуть оказалась в средней школе в ЗАТО Звёздный — её принесли два ученика седьмого класса. Они нашли колбу с опасным веществом на улице, когда искали металл на старой городской базе. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

Один из подростков решил забрать колбу домой, а на следующий день принес её и в школу.

По данным издания, во время игры ртуть разлилась в учебном классе. Тогда об этом узнали учителя.

Напомним, 7 ноября из здания средней школы в Звёздном эвакуировали учеников и учителей. В одном из классов корпуса А был обнаружен разлив ртути в небольшом количестве. Ртуть также была обнаружена в мужском туалете. В помещении провели обработку.

В связи с происшествием занятия в школе отменены, а для детей до 14 ноября объявлены каникулы.

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