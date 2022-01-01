Максим Артамонов
В Пермском крае детей и педагогов эвакуировали из школы из-за разлива ртути
Школьников отправили на каникулы
В средней школе ЗАТО Звездный 7 ноября эвакуировали учеников и учителей из здания. В одном из классов корпуса А был обнаружен розлив ртути в небольшом количестве. Ртуть также была обнаружена в мужском туалете. Об этом сообщили местные власти в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Детей и весь персонал школы эвакуировали. В помещении проводится обработка, пояснили в администрации городского округа.
В связи с происшествием все занятия в школе отменены. Для детей объявлены каникулы. Они продлятся до 14 ноября.
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