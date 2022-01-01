Максим Артамонов В Пермском крае детей и педагогов эвакуировали из школы из-за разлива ртути Школьников отправили на каникулы Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация городского округа ЗАТО Звездный

В средней школе ЗАТО Звездный 7 ноября эвакуировали учеников и учителей из здания. В одном из классов корпуса А был обнаружен розлив ртути в небольшом количестве. Ртуть также была обнаружена в мужском туалете. Об этом сообщили местные власти в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Детей и весь персонал школы эвакуировали. В помещении проводится обработка, пояснили в администрации городского округа.

В связи с происшествием все занятия в школе отменены. Для детей объявлены каникулы. Они продлятся до 14 ноября.

школа в ЗАТО Звёздный

Константин Долгановский

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.