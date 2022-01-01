На поддержку военнослужащих в зоне СВО пермяки пожертвовали почти 200 тыс. руб. Собрано более 5 тыс. консервов, около 2 т круп и муки Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 24 октября открыт региональный сбор поддержки военнослужащих проекта «Всё для Победы». За первую неделю работы регионального QR-кода пермяки перевели на краевой счёт почти 200 тыс. руб. Об этом сообщили в Пермском реготделении ОНФ.

Отмечается, что к проекту активно подключились общественные объединения, бюджетные организации, предприниматели, физические лица. Собрано более 5 тыс. консервов, около 2 т круп и муки, 5 тыс. упаковок медикаментов, 3 тыс. перевязочных средств, 2 тыс. пар мужских носков.

Среди профильного военного снаряжения для бойцов приобретены прибор ночного видения, оптический прицел, маскировочная сетка, квадрокоптеры, бронежилеты, бинокли, каски и рации.

Ранее сообщалось, что мобилизованные из Прикамья получат по 100 тыс. руб. до отправки в зону СВО. Первые перечисления должны поступить в ближайшие дни.

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