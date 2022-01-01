Елена Синица Мобилизованные из Прикамья получат по 100 тыс. руб. до отправки в зону СВО Первые перечисления должны поступить в ближайшие дни Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мобилизованные жители Пермского края выдадут региональные выплаты до прибытия в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее поручение губернатор Дмитрий Махонин дал краевому правительству.

Единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. должны быть перечислены каждому мобилизованному или его родным и близким (если их реквизиты были указаны в соответствующем заявлении) в ближайшие дни.





Ранее предполагалось, что выплаты начнут поступать в течение пяти дней после прибытия мобилизованных в зону проведения спецоперации.





«Но, поскольку наши земляки продолжают обучение и прохождение боевого слаживания, дата их отправки в зону СВО пока не определена, считаю правильным не ждать этого, а выплатить деньги уже сейчас», — отметил Дмитрий Махонин.





Он добавил, что в конце недели правительство должно отчитаться об исполнении этого поручения.

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