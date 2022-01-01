В Прикамье объявлен сбор средств на закупку бронежилетов, касок и тепловизоров Снаряжение отправят военным в зону СВО Поделиться Твитнуть

В Пермском крае открылся региональный сбор поддержки военнослужащих проекта «Всё для Победы». Об этом говорится в сообщении пресс-службе краевого правительства.

«Отсканировав QR-код на картинке, любой может перечислить средства, которые будут использованы для помощи военным, мобилизованным и добровольцам из нашего региона», — говорится в сообщении.

Все перечисленные средства направят на покупку и доставку для военнослужащих из Прикамья бронежилетов, касок, тепловизоров, квадрокоптеров, спальных мешков, медикаментов, продуктов питания и др.

Если при оплате не определяется назначение платежа, необходимо вручную указать SBOR.59, либо осуществить платёж по реквизитам.

На портале проекта pobeda.onf.ru можно узнать, какие вещи необходимо принести в Пермское отделение Народного фронта для передачи на передовую. Тел. 8 (342) 206-58-13.

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