В Пермь прибыло ещё 22 новых автобуса для работы на городских маршрутах На прошлой неделе поступило 11 машин Поделиться Твитнуть

В Пермь прибыли ещё 22 новых автобуса на газовом топливе. Как сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, поставка осуществлена в рамках программы «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как уточнили в минтрансе Прикамья, обновление автобусного парка осуществляется на условиях льготного лизинга от компании ГТЛК за счёт субсидии, выделяемой из федерального бюджета. Автотранспорт поступил в парк муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс».

Автобусы рассчитаны на 96 пассажиров, приспособлены, в том числе, для маломобильных граждан, оснащены автоматическими устройствами пожаротушения и электронными тахографами, приборами для видеонаблюдения, навигационным оборудованием и спутниковой системой ГЛОНАСС.

Ожидается, что в первых числах декабря новая техника выйдет на маршруты № 3 «М/р Нагорный — магазин «Речник» и № 10 «ПНИПУ — М/р Нагорный».

В минтрансе напомнили, что в рамках пермской заявки по нацпроекту в регион прибудут 64 новых автобуса большого класса, работающих на газовом топливе. На прошлой неделе уже поступило 11 машин. Оставшийся 31 автобус придёт в декабре 2022 — начале января 2023 года. Этот подвижной состав начнёт работать на маршруте № 36 «Ироничная компания» — М/р Вышка-2 — М/р Вышка-1».

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