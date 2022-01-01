Максим Артамонов В Пермь прибыла первая партия новых автобусов для муниципального автопарка В декабре они начнут курсировать на маршрутах № 3 и 11 Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Сегодня, 3 ноября, в Пермь прибыла первая партия новых автобусов производства «НЕФАЗ». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на главу Перми Алексея Дёмкина. «МУП «Пермгорэлектротранс» получило 11 газомоторных автобусов.

Их привезли в Пермь по программе «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».





«Они полностью низкопольные, оборудованы системой климат-контроля и оформлены в едином стиле. В течение пары недель новые автобусы подготовят к выходу на линию», — сообщил чиновник.





По его словам, автобусы начнут курсировать на маршрутах № 3 и 10 в декабре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.