Неизвестный поджёг торговый павильон березниковского бизнесмена, оскорбившего мобилизованных Предположительно тот же человек в ночь на 7 ноября разбил стеклянную витрину магазина предпринимателя Поделиться Твитнуть

Фото: страница Романа Оснадчука в социальных сетях

Полиция объявила в розыск жителя Прикамья, который нанёс ущерб двум торговым объектам березниковского предпринимателя Романа Оснадчука. Порча имущества бизнесмена произошла минувшей ночью. Об этом сайту perm.aif.ru рассказал сам Оснадчук.

Он отметил, что оба нападения зафиксировали камеры наблюдения. Сначала злоумышленник молотком разбил стекло в магазине по ул. Юбилейной, 77, затем предположительно он же поджёг павильон, находящийся в 10 минутах хотьбы от магазина.

Предприниматель заявил, что намерен назначить награду за данные о нападавшем. Его фото он хочет разместить в своих соцсетях.

Напомним, на позапрошлой неделе Роман Оснадчук опубликовал на своей странице в соцсетях «сторис», в котором высказался против спецоперации РФ на Украине и отправки туда россиян. На кадрах пьяный мужчина в нецензурной форме рассуждает о спецоперации и называет мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».

Спустя некоторое время бизнесмен удалил видео (хотя оно уже разошлось по сети), а вместо него записал свои извинения. Он пояснил, что в тот день выпил много водки и «наговорил всяких гадостей». После этого неизвестные разбили витрины его магазина в Березниках, а бизнесмен закрыл свой профиль ВКонтакте.

Позже депутат Госдумы от Пермского края Роман Водянов направил в адрес прокурора региона Павла Бухтоярова письмо с требованием дать правовую оценку этому видео.

В четверг, 3 ноября, Березниковский городской суд вынес постановление о штрафе в отношении бизнесмена Романа Оснадчука. Его осудили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Бизнесмен должен выплатить штраф 45 тыс. руб.

Позднее на сайте Авито появилась информация о продаже имущества, принадлежащего бизнесмену. Речь о магазине «Ocean mores» и коттедже. Предприниматель пояснил, что продаёт имущество в связи с отъездом из города.

Свой бизнес Оснадчук оценил в 15 млн руб. Коттедж выставлен на продажу за 21,5 млн руб.

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