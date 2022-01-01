Елена Синица В Пермском крае показатель смертности снизился на 11,1% За восемь месяцев текущего года умерло 23,7 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по август 2022 года в Пермском крае родилось 15,6 тыс. человек. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

За восемь месяцев текущего года умерло 23,7 тыс. человек, что на 11,1% меньше, чем за такой же промежуток времени в 2021 году.





Естественная убыль населения Прикамья за январь-август 2022 года составила 8099 человек. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял 10 071 человек.





Ранее сообщалось, что с января по август 2022 года Пермский край покинули 44 278 человек.

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