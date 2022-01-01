Елена Синица С начала года из Пермского края уехало свыше 44 тыс. человек Напротив, приехали в регион 40 846 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по август 2022 года Пермский край покинули 44 278 человек. За тот же период времени, напротив, приехали в регион 40 846 человек. Об этом сообщает Пермьстат.

Соответственно миграционный отток составил 3432 человека. Чаще всего из Пермского края жители переезжали в Удмуртскую Республику, миграционный отток в Удмуртскую Республику (туда переехали 375 человек), Краснодарский край (326 человек), а также Московскую, Ленинградскую и Тюменскую области (отток 261, 250 и 223 человека соответственно).

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