Елена Синица В Перми в реке Гарюшка утонул человек Происшествие случилось 5 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми утром 5 ноября в реке Гарюшка утонул человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сигнал о происшествие поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 11:25. К месту происшествия выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники.





«К сожалению, имеется погибший», — добавили в ведомстве.





Ранее сообщалось , что за сутки в Пермском крае произошло 17 пожаров.

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