Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло 17 пожаров Также произошло семь ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки, 5 ноября, в Пермском крае произошло 17 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Специалисты краевого МЧС выезжали на вызовы в Пермь, Березники, Лысьву, Пермский и Кочевский муниципальные округа, Чусовской, Осинский, Краснокамский городские округа.





За эти же сутки произошло семь дорожно-транспортных происшествий и одно происшествие на водном объекте, добавили в ведомстве. В частности, в Мотовилихинском районе города Перми, в городах Добрянка, Краснокамск, Кунгур и в Пермском муниципальном округе столкнулись автомобили.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.