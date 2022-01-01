Елена Синица
На эспланаде в Перми начали устанавливать ёлку
Её высота составит 30 метров
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В центре Перми на эспланаде начали устанавливать новогоднюю ёлку. Она традиционно будет размещена возле фонтана у Законодательного собрания.
Высота искусственной ели составляет 30 метров, она состоит из 12 сегментов-ярусов.
Ранее сообщалось, что к концу декабря в трёх городских парках появятся скульптуры «300 лет Перми». В техзадании говорится, что подрядчик должен предоставить схему расположения ледовых объектов, их размеры, детали скульптурного исполнения и описание объектов.
В самих городках установят лабиринты, а также другие ледовые конструкции. При установке ледовых городков должны быть использованы элементы фирменного стиля празднования 300-летия Перми.
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