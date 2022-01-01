Елена Синица На эспланаде в Перми начали устанавливать ёлку Её высота составит 30 метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центре Перми на эспланаде начали устанавливать новогоднюю ёлку. Она традиционно будет размещена возле фонтана у Законодательного собрания.

Высота искусственной ели составляет 30 метров, она состоит из 12 сегментов-ярусов.





Ранее сообщалось , что к концу декабря в трёх городских парках появятся скульптуры «300 лет Перми». В техзадании говорится, что подрядчик должен предоставить схему расположения ледовых объектов, их размеры, детали скульптурного исполнения и описание объектов.





В самих городках установят лабиринты, а также другие ледовые конструкции. При установке ледовых городков должны быть использованы элементы фирменного стиля празднования 300-летия Перми.

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