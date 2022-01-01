Максим Артамонов Куратором центра помощи мобилизованным Пермского края стал выходец из МВД Константин Строгий Он заменил на это посту главу минтербеза Виктора Батмазова Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Константина Строгого в Одноклассниках

Бывший директор ГБУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» Константин Строгий назначен куратором недавно созданного единого центра помощи мобилизованным. Этот центр был создан властями в рамках губернаторского проекта «Помощь здесь. Пермский край». Об этом пишет «Коммерсантъ.Прикамье» со ссылкой на свой источник, близкий к краевым властям.

До этого куратором помощи мобилизованным пермякам был глава краевого минтеррбеза Виктор Батмазов, который по поручению губернатора Пермского края побывал в учебных центрах в Свердловской и Тюменской областей. После этого он оказался в больнице.

По данным издания, одним из первых поручений Константину Строгому станут поездки в учебные центры в Тюмени и Елань. В Тюмени он ему поручено разобраться в обстоятельствах в задержании военной полицией известного в Перми капитана Михаила Жихарева. Накануне военнослужащий записал в соцсетях видео, в котором сообщил, что при задержании у него был похитили телефон, а его самого отправили в другую воинскую часть. Михаил Жихарев стал известен после того, как в учебном центре в Тюмени пообщался с губернатором Дмитрием Махониным и рассказал о проблемах пермских резервистов.

Константин Строгий более 30 лет работал в органах МВД Пермского края, дослужившись до заместителя начальника краевой полиции. С 2016 года Строгий занимал посты замглавы администрации губернатора-руководителя департамента общественной безопасности, возглавлял краевое агентство по делам юстиции и мировых судей и был директором Государственного юридического бюро Пермского края.

Провластная общественная организация «Помощь здесь. Пермский край» — проект, созданный на волне жалоб на нарушения прав резервистов в ходе мобилизации. Его поддержал губернатор Пермского края, а возглавили руководитель Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова и экс-депутат регионального парламента, председатель Пермского краевого совета женщин Лилия Ширяева.

В конце октября руководители этой организации объявили о запуске партнёрских отношений с Пермским государственным цирком. В рамках этого сотрудничества семьи контрактников, добровольцев и мобилизованных, принимающих участие в СВО, смогут бесплатно побывать в цирке. При этом сообщалось, что количество контрамарок ограничено.





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