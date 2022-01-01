Максим Артамонов
Куратором центра помощи мобилизованным Пермского края стал выходец из МВД Константин Строгий
Он заменил на это посту главу минтербеза Виктора Батмазова
Бывший директор ГБУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» Константин Строгий назначен куратором недавно созданного единого центра помощи мобилизованным. Этот центр был создан властями в рамках губернаторского проекта «Помощь здесь. Пермский край». Об этом пишет «Коммерсантъ.Прикамье» со ссылкой на свой источник, близкий к краевым властям.
До этого куратором помощи мобилизованным пермякам был глава краевого минтеррбеза Виктор Батмазов, который по поручению губернатора Пермского края побывал в учебных центрах в Свердловской и Тюменской областей. После этого он оказался в больнице.
По данным издания, одним из первых поручений Константину Строгому станут поездки в учебные центры в Тюмени и Елань. В Тюмени он ему поручено разобраться в обстоятельствах в задержании военной полицией известного в Перми капитана Михаила Жихарева. Накануне военнослужащий записал в соцсетях видео, в котором сообщил, что при задержании у него был похитили телефон, а его самого отправили в другую воинскую часть. Михаил Жихарев стал известен после того, как в учебном центре в Тюмени пообщался с губернатором Дмитрием Махониным и рассказал о проблемах пермских резервистов.
Константин Строгий более 30 лет работал в органах МВД Пермского края, дослужившись до заместителя начальника краевой полиции. С 2016 года Строгий занимал посты замглавы администрации губернатора-руководителя департамента общественной безопасности, возглавлял краевое агентство по делам юстиции и мировых судей и был директором Государственного юридического бюро Пермского края.
Провластная общественная организация «Помощь здесь. Пермский край» — проект, созданный на волне жалоб на нарушения прав резервистов в ходе мобилизации. Его поддержал губернатор Пермского края, а возглавили руководитель Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова и экс-депутат регионального парламента, председатель Пермского краевого совета женщин Лилия Ширяева.
В конце октября руководители этой организации объявили о запуске партнёрских отношений с Пермским государственным цирком. В рамках этого сотрудничества семьи контрактников, добровольцев и мобилизованных, принимающих участие в СВО, смогут бесплатно побывать в цирке. При этом сообщалось, что количество контрамарок ограничено.
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