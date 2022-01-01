Максим Артамонов В Перми детей мобилизованных и участников СВО бесплатно пустят в цирк Количество контрамарок будет ограничено Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК Помощь здесь. Пермский край.

Общественная организация «Помощь здесь. Пермский край» объявила о запуске партёрских отношений с Пермским государственным цирком. В рамках этого сотрудничества семьи контрактников, добровольцев и мобилизованных, принимающих участие в СВО, смогут бесплатно побывать в цирке.

По словам координатора проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ирины Ермаковой, такая договорённость была достигнута с экс-министром культуры Пермсокого края, а ныне директором цирка Вячеславом Торчинским.

«Предстоит работа по формализации партнёрских отношений, но уже с 29 октября такая возможность у семей появится. Конечно, это будет ограниченное количество билетов, но это будет системное и регулярное сотрудничество», — заявила Ермакова.

«Помощь здесь. Пермский край» — проект, созданный на волне жалоб на нарушения прав резервистов в ходе мобилизации. Его поддержал губернатор Пермского края, а возглавили руководитель Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова и экс-депутат регионального парламента, председатель Пермского краевого совета женщин Лилия Ширяева.

Организация позиционирует себя как «проект, который направлен на оказание адресной помощи участникам Специальной военной операции и их семьям».

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