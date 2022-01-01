Максим Артамонов
Краевого министра территориальной безопасности госпитализировали
В ведомстве сообщили, что он находится на больничном
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Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов был госпитализирован. Сейчас чиновник находится в одной из пермских больниц. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
С каким диагнозом министр был госпитализирован, не уточняется.
«Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов сейчас проходит медицинское обследование в госпитале. Его состояние удовлетворительное», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ведомства, отказавшись отвечать на вопрос, где именно проходит обследование чиновник и какой у него диагноз.
Исполняющим обязанности министра территориальной безопасности стал первый заместитель Батмазова Альберт Марданов.
После объявления в стране мобилизации Батмазов по поручению губернатора выезжал в учебные центры Свердловской и Тюменской областей, куда были отправлены мобилизованные из Прикамья резервисты.
В 2006 году был назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками Центрального военного округа по воспитательной работе — начальником управления воспитательной работы. С 2015 по 2017 год руководил Пермским суворовским военным училищем. До 2018 года занимал должность и.о. проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медицинского университета. В сентября 2020 года Батмазов был назначен министром территориальной безопасности Пермского края.
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