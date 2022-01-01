Максим Артамонов Краевого министра территориальной безопасности госпитализировали В ведомстве сообщили, что он находится на больничном Поделиться Твитнуть

Виктор Батмазов

Константин Долгановский

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов был госпитализирован. Сейчас чиновник находится в одной из пермских больниц. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.





С каким диагнозом министр был госпитализирован, не уточняется.





«Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов сейчас проходит медицинское обследование в госпитале. Его состояние удовлетворительное», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ведомства, отказавшись отвечать на вопрос, где именно проходит обследование чиновник и какой у него диагноз.









Исполняющим обязанности министра территориальной безопасности стал первый заместитель Батмазова Альберт Марданов.





После объявления в стране мобилизации Батмазов по поручению губернатора выезжал в учебные центры Свердловской и Тюменской областей, куда были отправлены мобилизованные из Прикамья резервисты.





В 2006 году был назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками Центрального военного округа по воспитательной работе — начальником управления воспитательной работы. С 2015 по 2017 год руководил Пермским суворовским военным училищем. До 2018 года занимал должность и.о. проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медицинского университета. В сентября 2020 года Батмазов был назначен министром территориальной безопасности Пермского края.

















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