Глава минтербеза избавился от приставки и.о. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Назначенный 10 марта марта и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов официально назначен министром. По данным «Коммерсант-Прикамье», назначение состоялось 29 июля.

Генерал-майор Виктор Батмазов перешёл в министерство с должности руководителя управления общественных отношений гордумы Екатеринбурга. Имеет четыре высших образования. Генерал-майор. Кандидат исторических наук. Окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, военно-политическую академию им. В. И. Ленина, Уральскую государственную юридическую академию, академию генштаба Вооруженных сил РФ.

В 2006 году был назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками Центрального военного округа по воспитательной работе — начальником управления воспитательной работы. С 2015 по 2017 год руководил Пермским суворовским военным училищем. До 2018 года занимал должность и.о.проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медицинского университета.

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