​Синоптики рассказали, какой будет погода в Прикамье в выходные дни Поделиться Твитнуть

В субботу и воскресенье, 5 и 6 ноября, в Пермском крае синоптики пообещали погоду в пределах климатической нормы.

По данным авторов проекта «Метеоролог и я», температура воздуха в ночные часы будет опускать до -3... -8°, днём будет от -4…+1°.

В большинстве районов Прикамья пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Серьезное похолодание в регионе обещано в начале второй декады месяца. Температура воздуха опуститься ниже до отметок -8 ... -12°.

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