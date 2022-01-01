Первое серьёзное похолодание в Прикамье прогнозируется 10 ноября Температура воздуха может опуститься до -12 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, когда в Прикамье ожидается первое серьёзное похолодание.

В первые дни месяца на погоду в регионе будет влиять тёплый циклон над Южным Уралом. Он принесёт осадки до 25 мм на юге региона (в Перми — до 15 мм).

Затем 5-7 ноября осадки прекратятся, но существенного похолодания при этом не ожидается (температурный фон будет чуть ниже 0).

Только в конце декады в тылу циклона, который придёт с северо-запада, возможно первое серьёзное вторжение арктического воздуха. В связи с этим 10 ноября может похолодать до -7…-12˚. Также в конце первой декады на всей территории края прогнозируется установление снежного покрова, который может стать устойчивым.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.