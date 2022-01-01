Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Тёплый забег» в Перми пройдёт в этом году в новом формате Участники события смогут не только побегать, но и позавтракать Поделиться Твитнуть

Традиционный благотворительный «Тёплый забег» в этом году пройдёт в формате Run & Breakfast. Об этом сообщили на своих страничках в социальных сетях организаторы события – фонд «Дедморозим» и «Пермь бегущая».

Традиция под названием Run&Breakfast есть у больших мировых марафонов: накануне основного старта спортсмены в гриме и костюмах, с музыкой и флагами своих стран бегут небольшую дистанцию, а потом встречаются за едой и кофе, чтобы знакомиться и общаться.

Душевные забеги с последующим кофепитием в Перми состоятся в воскресенье, 13 ноября.

«Тёплый забег» – это не соревнование, его организаторы не перекрывают дороги, не дают общего старта, не делают хронометраж, не раздают номера и медали. Цель события – согреть бегом друг друга и тех, кому нужна поддержка. Выйти на пробежку 5 км или 10 км участники смогут на территории Балатовского парка, а на короткую дистанцию в 600 м – на территории технопарка Morion Digital. Там же, в Morion Digital, всех участников будут ждать горячий завтрак, фотозона, пространство для общения и отдыха, и, конечно, сувенир «Тёплого»: фирменные варежки для взрослых и спортивный бафф для детей.

Как всегда, взносы участников станут благотворительными. Каждый, кто присоединится к событию, поможет собрать деньги на покупку вертикализатора для подопечных фонда «Дедморозим». С помощью этого медицинского оборудования ребята с ослабленными мышцами, которые проводят большую часть жизни лёжа, могут подниматься и стоять.

Чтобы учесть все ограничения и сохранить атмосферу тёплого дружеского завтрака, количество участников будет ограничено, а преимущество участия получат те, кто ранее купил слот на «Тёплый забег».

Все слоты, купленные ранее, автоматически перенесены на мероприятие нового формата - Тёплый Run&Breakfast – без доплат и возвратов. Точки, с которых начинаются пробежки, будут опубликованы за несколько дней до мероприятия.

Те, кому не подходит новый формат, могут оформить возврат слота на сайте russiarunning.com.

Как уже сообщал «Новый компаньон», «Тёплый забег» ежегодно объединяет больше 4 тыс. спортсменов и болельщиков. Все вырученные от мероприятия средства идут на поддержку тяжелобольных детей. Так, в 2017 году участники собрали 600 тыс. руб. на помощь детям, в 2018 году удалось собрать уже более 1 млн руб., а в 2019-м — 1,5 млн руб.

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