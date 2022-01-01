Максим Артамонов корреспондент Участники «Тёплого забега» передадут собранные средства на лечение прикованных к постели детей Благотворительная акция состоится 13 ноября Поделиться Твитнуть

В этом году собранные во время «Тёплого забега» средства будут переданы в благотворительный фонд «Дедморозим», чтобы закупить вертикализаторы. Об этом сообщили организаторы благотворительной акции. Вертикализаторы необходимы для тяжелобольных детей, которые большую часть времени проводят в кровати. Оборудование помогает таким детям стоять и предотвращает осложнения.

Один вертикализатор стоит в среднем более 200 тыс. руб. Каждому ребёнку устройство подбирают по индивидуальным параметрам. Для большинства родителей тяжелобольных детей такая сумма неподъёмна. Устройства, которые планируется купить за счёт «Тёплого забега», смогут помочь десяткам семей.

Консультации при покупке вертикализаторов будут оказывать врачи и физические терапевты фонда «Дедморозим». Они помогут оценить, какие вертикализаторы подходят детям и приносят пользу, чтобы затем приобрести их за счёт благотворительных или бюджетных средств. А вертикализаторы, купленные за счёт «Тёплого забега», отправятся помогать другим семьям.

В этом году «Тёплый забег» состоится 13 ноября. Участники смогут выбрать дистанцию на 10, 5, 2,5 км и на 600 м (для детей и их сопровождающих, а также людей передвигающихся на инвалидных колясках). Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Напомним, «Тёплый забег» ежегодно объединяет больше 4 тыс. спортсменов и болельщиков. Все вырученные от мероприятия средства идут на поддержку тяжелобольных детей. Так, в 2017 году участники собрали 600 тыс. руб. на помощь детям. В 2018 году участникам забега удалось собрать уже более 1 млн руб. В 2019 году — 1,5 млн руб.





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