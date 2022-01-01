Водителя, сбившего насмерть подростка в Березниках, отправят на лечение Шофёр признан невменяемым Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Березников, который 8 мая 2022 года сбил на пешеходном переходе двух братьев, от полученных травм младший из них (2011 г.р.) скончался, старший (2004 г.р.) получил травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Было установлено, что шофёр не имел водительских прав и грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.

В ходе предварительного следствия в отношении мужчины была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая показала, что водитель автомобиля в момент совершения ДТП был невменяемым и поэтому нуждается «в принудительных мерах медицинского характера».

В настоящее время дело передано в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что расследование ЧП в Березниках взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Также было заведено уголовное дело на полицейского, обвинённого халатности. Сотрудник МВД вовремя не отреагировал на сообщение очевидцев о неадекватном водителе, который в последствие насмерть сбил 11-летнего пешехода.

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