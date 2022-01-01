Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП в Пермском крае В Березниках под колёсами авто неоднократно судимого водителя погиб 11-летний подросток Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СКР по Пермскому краю доклад о расследовании ДТП, которое случилось 8 мая в Березниках Пермского края и повлекло по неосторожности смерть 11-летнего подростка, ещё один юноша 18-ти лет госпитализирован.

В настоящее время неоднократно судимому жителю Березников предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Известно, что водитель сбил людей, переходящих дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, организована процессуальная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц ОМВД России по Березниковскому городскому округу.

Тем не менее, инициативная группа жителей Березников сообщила в СМИ о намерении обратиться к руководству СКР с просьбой проконтролировать ход расследования уголовного дела, а также отправить в отставку начальника березниковской ГИБДД, так как, по их данным, дорожные инспекторы не реагировали на сигналы горожан о том, что подозреваемый управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Председатель СК России поручил поставить расследование резонансного ДТП на контроль в центральном аппарате ведомства.

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