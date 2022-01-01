Максим Артамонов
В Березниках за оскорбление мобилизованных будут судить предпринимателя Романа Оснадчука
Его обвиняют в дискредитации вооружённых сил РФ
Предпринимателя Романа Оснадчука, который записал в соцсетях видео с оскорблением мобилизованных жителей Пермского края, будут судить в Березниках. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Березниковский городской суд.
Бизнесмену вменяют ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация вооружённых сил РФ). Максимальное наказание по этой статье — штраф 50 тыс. рублей.
Суд состоится 3 ноября в 11:00.
Напомним, на прошлой неделе Роман Оснадчук опубликовал на своей странице в соцсетях «сторис», в котором высказался против спецоперации РФ на Украине и отправки туда россиян. На кадрах пьяный мужчина в нецензурной форме рассуждает о спецоперации и называет мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».
Спустя некоторое время бизнесмен удалил видео (хотя оно уже разошлось по сети), а вместо него записал свои извинения. Он пояснил, что в тот день выпил много водки и «наговорил всяких гадостей». После этого неизвестные разбили витрины в его магазине в Березниках, а бизнесмен закрыл свой профиль в социальной сети «ВКонтакте».
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