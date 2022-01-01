Максим Артамонов В Березниках за оскорбление мобилизованных будут судить предпринимателя Романа Оснадчука Его обвиняют в дискредитации вооружённых сил РФ Поделиться Твитнуть

Фото: страница Романа Оснадчука в социальных сетях

Предпринимателя Романа Оснадчука, который записал в соцсетях видео с оскорблением мобилизованных жителей Пермского края, будут судить в Березниках. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Березниковский городской суд.

Бизнесмену вменяют ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация вооружённых сил РФ). Максимальное наказание по этой статье — штраф 50 тыс. рублей.

Суд состоится 3 ноября в 11:00.

Напомним, на прошлой неделе Роман Оснадчук опубликовал на своей странице в соцсетях «сторис», в котором высказался против спецоперации РФ на Украине и отправки туда россиян. На кадрах пьяный мужчина в нецензурной форме рассуждает о спецоперации и называет мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».

Спустя некоторое время бизнесмен удалил видео (хотя оно уже разошлось по сети), а вместо него записал свои извинения. Он пояснил, что в тот день выпил много водки и «наговорил всяких гадостей». После этого неизвестные разбили витрины в его магазине в Березниках, а бизнесмен закрыл свой профиль в социальной сети «ВКонтакте».

Позже депутат Госдумы от Пермского края Роман Водянов направил в адрес прокурора региона Павла Бухтоярова письмо с требованием дать правовую оценку этому видео в соцсети. Парламентарий считает, что автора видеоролика необходимо привлечь к ответственности.





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