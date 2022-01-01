Елена Синица В Прикамье от семей мобилизованных поступило 3,5 тыс. обращений Большинство нуждается в содействии с оформлением документов на меры соцподдержки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье от семей мобилизованных поступило 3,5 тыс. обращений, связанных с оказанием адресной помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, 700 семей обратились за помощью в бытовых вопросах, 630 — просят помощи в оформлении кредитных каникул. Ещё порядка 1900 нуждаются в содействии с оформлением документов на меры соцподдержки.





В министерстве социального развития также отметили, что по поручению губернатора помощь семьям мобилизованных оказывается в максимально сжатые сроки.





Напомним, ранее в минсоцразвития Пермского края рассказали о порядке действий семьям мобилизованных участников СВО или добровольцев для получения так называемых «детских» выплат — единовременной матпомощи в размере 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка, а также детей до 23 лет, если они учатся очно в вузах или сузах.

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