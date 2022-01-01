Власти Пермского края рассказали о порядке получения «детских» выплат участникам СВО Поделиться Твитнуть

В минсоцразвития Пермского края рассказали о порядке действий семьям мобилизованных участников СВО или добровольцев для получения так называемых «детских» выплат — единовременной матпомощи в размере 15 тыс руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка, а также детей в возрасте до 23 лет, если они учатся очно в вузах или сузах.

Для получения денег необходимо записаться на приём и принести в территориальное управление минсоцразвития по месту жительства (адреса управлений здесь) следующий пакет документов:

— заявление на материальную помощь (заполняется на месте);

— копию свидетельства о рождении ребёнка;

— справка об обучении в вузе или сузе (для студентов в возрасте до 23 лет);

— реквизиты счёта для перечисления (банковской карты или сберкнижки).

С момента принятия решения о назначении выплаты средства будут перечислены в течение пяти рабочих дней.





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