Максим Артамонов
С начала спецоперации в добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек
Это менее 0,1% от всех военнообязанных россиян
Более 15 тысяч человек добровольно решили участвовать в специальной военной операции РФ на Украине. Об этом на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам заявил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов.
«В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек», — сообщил он (цитата по РИА Новости).
Туляганов пояснил, что речь как о тех, кто добровольно отправился в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды — например, в «Ахмат».
В день, когда президент объявил о начале частичной мобилизации в стране, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизационный ресурс в России составляет 25 млн человек. Это те россияне, которые отслужили, имеют боевой опыт и военную специальность. Таким образом, получается, что добровольцами, которые захотели принять участие в спецоперации, стали менее 0,1% от военнобязанных россиян.
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