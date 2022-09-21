Максим Артамонов С начала спецоперации в добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек Это менее 0,1% от всех военнообязанных россиян Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Более 15 тысяч человек добровольно решили участвовать в специальной военной операции РФ на Украине. Об этом на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам заявил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов.

«В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек», — сообщил он (цитата по РИА Новости).

Туляганов пояснил, что речь как о тех, кто добровольно отправился в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды — например, в «Ахмат».

В день, когда президент объявил о начале частичной мобилизации в стране, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизационный ресурс в России составляет 25 млн человек. Это те россияне, которые отслужили, имеют боевой опыт и военную специальность. Таким образом, получается, что добровольцами, которые захотели принять участие в спецоперации, стали менее 0,1% от военнобязанных россиян.

Сколько добровольцев из Пермского края приняли участие в СВО, власти не сообщают. Известно лишь, что в добровольческий батальон «Молот», который начали формировать в конце июня, вступили 142 добровольца. Эти данные сообщили изданию Properm в краевом минсоце.





Напомним, 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о завершении мобилизации. По данным чиновника, установленное Путиным задание призвать 300 тыс. россиян для участия в боевых действиях выполнено, «никаких дополнительных заданий не планируется». А 31 октября Минобороны РФ официально заявило , что все мероприятия в рамках частичной мобилизации завершены. В ведомстве также пообещали больше не вручать повестки потенциальным участникам СВО.





О том, подписал ли президент Путин указ о завершении мобилизации, не сообщается.

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