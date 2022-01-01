Минобороны РФ: все мероприятия в рамках частичной мобилизации завершены В ведомстве пообещали больше не вручать повестки потенциальным участникам СВО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России завершены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации, Также прекращается подготовка и вручение повесток. Об этом сообщает Минобороны РФ.

До 1 ноября командующие войсками военных округов и командующий Северным флотом должны представить в Миноброны доклады о завершении мероприятий частичной мобилизации.





В министерстве также отметили, что участки, пункты сбора и здания, которые использовались для мобилизации, теперь будут функционировать в прежнем режиме.

Их дальнейшая работа по комплектованию ВС РФ будет организована за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.





Напомним, 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о завершении мобилизации. По данным чиновника, установленное Путиным задание призвать 300 тыс. россиян для участия в боевых действиях выполнено, «никаких дополнительных заданий не планируется».





Мобилизация в России началась 21 сентября. В связи с этим осенний призыв срочников начнётся на месяц позже, с 1 ноября. В армию призовут 120 тыс. человек.

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