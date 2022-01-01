Максим Артамонов В России закончена частичная мобилизация Об этом президенту Путину доложил министр обороны Шойгу Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Александра Моора

В России закончены мероприятия по частичной мобилизации и новых не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минобороны Сергея Шойгу, который отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание, 300 тыс. человек, выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал чиновник.

Шойгу добавил, что в рамках СВО военные комиссариаты продолжат доукомплектование войск только за счёт приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.

Напомним, Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Осенний призыв срочников начнётся 1 ноября. В этом году он стартует на месяц позже из-за мобилизационных мероприятий. В армию призовут 120 тыс. человек.

Российские власти, в том числе президент, несколько раз публично говорили, что выполнением задач по спецоперации будут заниматься только профессиональные военные.

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