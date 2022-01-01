Максим Артамонов корреспондент Президент Владимир Путин подписал указ об осеннем военном призыве В этом году он стартует на месяц позже, в армию призовут 120 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Российский президент Владимир Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве, который начинается 1 ноября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.





Как правило, осенний призыв в российскую армию проходит в течение трёх месяцев - с 1 октября по 31 декабря. В этом году он начнётся лишь в ноябре и продлится два месяца.





В указе говорится, что до конца года в армию должно быть призвано 120 тыс. человек. Это на 14,5 тысяч меньше чем весной и на 7,5 тысяч меньше, чем осенью прошлого года.





Вчера краевые власти сообщили, что план по мобилизации в связи со спецоперацией выполнен в регионе на 100%, а 1 октября уходит последний эшелон, и причём в нём будут только офицеры запаса. Сколько всего человек было мобилизовано из Прикамья, власти не говорят.





Напомним, мобилизация призывников из Пермского края проходила в течение недели. Призывников отправляли из Пермского края на автобусах и поездах на переподготовку в военную часть в Свердловскую область и в Тюмень.

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