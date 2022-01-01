В Перми часть автобусов № 17 пустили по укороченному маршруту Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

С 31 октября в Перми для сокращения интервалов движения и уменьшения загрузки автобусов маршрута № 17 (пл. Дружбы — м/р Висим 2) вводится укороченный маршрут № 17К. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Решение принято по итогам встречи чиновников с жителями Висима по вопросам обеспечения транспортного обслуживания микрорайона.

Жители попросили увеличить количество автобусов № 17. Проведённый департаментом транспорта анализ показал, что наибольшая загрузка маршрута наблюдается на участке от пл. Дружбы до перекрёстка с ул. Красногвардейской. Поэтому решено для части графиков ввести укороченные рейсы — они будут обозначены литерой «К».

Кроме того, на основании обращений жителей автобусы от конечной остановки «Висим-2» по будням станут отправляться раньше — в 05:45. Дополнительно будут организованы рейсы, привязанные к окончанию рабочих смен на крупных производственных предприятиях, — в 16:00 и 16:10, а также с 17:00 до 20:00. Такие рейсы будут следовать от остановки «Улица 1905 года» (по ул. Лифанова). Их обозначат соответствующей табличкой.

Напомним, с 1 октября в микрорайоне был запущен обновлённый маршрут № 17, связавший Висим с остальной транспортной системой города. А с 18 октября на маршруте на 30% увеличили количество автобусов.





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