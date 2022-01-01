С 1 октября в Перми изменится расписание автобусных маршрутов № 17 и 74 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 1 откября изменится расписание двух автобусных маршрутов: № 17 (ул. Зенкова — м/р Висим-2) и № 74 (м/р Владимирский — м/р Заостровка). Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на департамент транспорта Перми.

Маршрут №17 будет продлён до остановки «Площадь Дружбы». В связи с этим число автобусов на линии будет увеличено с одного до восьми по будням и до семи по выходным.

Ранее сообщалось, что контракт на удлиненный маршрут заключат с подрядчиком Изганиным.

Кроме того, с 1 октября будет скорректировано расписание автобуса №74. Как пояснили в дептрансе, это будет сделано для выравнивания интервалов движения с другими маршрутами, следующими по ул. Героев Хасана и Комсомольскому проспекту.

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