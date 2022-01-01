Елена Синица В Перми на маршруте № 17 увеличили количество автобусов Количество рейсов увеличилось на 30% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на маршруте № 17 увеличили количество автобусов. Об этом сообщает пресс-служба гортранса.

С 18 октября на маршрут вышли дополнительные автобусы. Количество рейсов увеличилось на 30% говорят в ведомстве.





Поясняется, что решение было принято на основании обращений жителей микрорайона Висим, а также по результатам анализа наполняемости.





Напомним, с 15 октября автобусы № 17 начали следовать до ул. Крупской по ул. КИМ вместо ул. Дружбы. Так учащимся и родителям будет проще добираться до школы № 50 и гимназии № 5.

Конечная и начальная остановки маршрута «Площадь Дружбы» перенесены на площадки у домов по ул. Крупской, 38 и 39.





При движении в сторону конечной «Микрорайон Висим-2» автобусы теперь следуют напрямую по улицам Восстания, Сельскохозяйственной и Пролетарской.

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