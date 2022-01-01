Максим Артамонов Фильм «Сердце Пармы» вновь оказался в лидерах российского кинопроката Общие сборы составили более 557 млн руб. Поделиться Твитнуть

хан Асыка

Кинокартина Антона Мегердичева «Сердце Пармы» снова заняла лидирующие позиции в кинопрокате России и СНГ за минувший уикенд. Об этом сообщается на сайте kinobusiness.com.

На сегодняшний день общие сборы картины уже превысили 557,2 млн руб. При этом затраты на производство киноленты составили 610 млн руб. Таким образом, кассовые сборы почти окупили затраты.

Напомним, за первые два уикенда картина Антона Мегердичева, снятая по мотивам романа Алексея Иванова, заработала 313,1 млн руб. Фильм «Сердце Пармы» также установил рекорд продаж билетов в кинотеатрах Перми.

Съёмки фильма проходили в 2019 и 2020 годах в Пермском крае. На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города.

Ранее сообщалось, что сервис 2ГИС нанёс на карту основные места съёмок фильма.

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