Елена Синица ОАО «РЖД» купило земельный участок и железнодорожную остановку у «Мотовилихинских заводов» Лот приобретён за 4,3 млн руб. Поделиться Твитнуть

станция Славянова в Мотовилихинском районе Перми

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» опубликовал информацию о завершении торгов по реализации имущества должника. Информация об этом опубликована на ЕФРСБ.

Согласно данным сообщения о результатах торгов, ОАО «РЖД» в лице дирекции по строительству сетей связи приобрело земельный участок площадью 4,8 тыс.кв.м, а также здание железнодорожной остановки. Лот приобретён за 4,3 млн руб.





Первый аукцион по продаже остановки был объявлен в декабре прошлого года, объект был оценён в 4,6 млн руб. Торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Второй аукцион в мае признан несостоявшимся по той же причине.





Станция Славянова является непрофильным имуществом ПАО «Мотовилихинские заводы» и выставлена на торги в рамках банкротства предприятия. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб.

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