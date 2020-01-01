Мария Сыропятова На железнодорожную станцию Славянова в Перми не нашлось покупателей Начальная стоимость лота составляла 4,6 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

станция Славянова в Мотовилихинском районе Перми

Аукцион по продаже железнодорожной станции Славянова не состоялся. Протокол об этом опубликован на ЕФРСБ. Причина — отсутствие заявок от покупателей. В лот входило одноэтажное кирпичное здание остановочного пункта в 183 кв.м и участка под ним площадью в 4,8 тыс кв.м. Начальная стоимость — 4,6 млн руб.

Станция Славянова является непрфильным имуществом ПАО «Мотовилихинские заводы» и выставлено на торги в рамках банкротства предприятия. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления уже более года проходят торги на непрофильное имущество. При этом само предприятие продолжает производственную деятельность через дочерние структуры — ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» .

Недавно с торгов Пермский край приобрел УДС «Молот». Согласно протоколу на торговой площадке, единственным участником торгов признана компания с 100%-ным участием региона — АО «Корпорация развития Пермского края». Предложенная заявителем цена — 284,3 млн руб.





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