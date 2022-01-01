Максим Артамонов В Пермском крае создаётся агентство по делам молодёжи Новоиспечённую структуру выделяют из минтуризма Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Краевые власти решили реорганизовать министерство по туризму и молодёжной политике. Теперь минтуризма будет отдельным ведомством, а делами молодёжи займётся новое агентство. Губернатор Махонин подписал соответствующий указ.



В документе сообщается, что новая структура создаётся «в целях формирования эффективной структуры органов исполнительной власти Пермского края».



Молодёжной политикой в регионе теперь будет заниматься Агентство по делам молодёжи Пермского края. Во всех делах, которые связаны с молодёжью, правопреемником министерства станет новое агентство.



Краевому правительству поручена регистрация нового агентства в течение двух месяцев со дня подписания указа. До 1 января 2023 года в связи с образованием нового органа власти правительство также должно решить финансовые и материально-технические вопросы.



Определиться с количеством сотрудников новоиспеченной структуры и уровнем их зарплат должна администрация губернатора.



Напомним, о планах по реорганизации минтуризма стало известно в конце августа на открытии краевого молодёжного форума «Пермский период». По задумке краевых чиновников, молодёжная политика должна стать отдельным полноценным направлением.



Сейчас это направление курирует региональное министерство по туризму и молодёжной политике. Ведомство возглавляет Юлия Ветошкина. Замминистра и начальником отдела молодёжной политики является Юлия Баландина.



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