В Пермском крае создаётся Агентство по делам молодёжи Ранее молодёжную политику курировало минтуризма Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 1 января 2023 года в Пермском крае начнёт работу региональное Агентство по делам молодёжи. Об этом на открытии краевого молодёжного форума «Пермский период» сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Таким образом, молодёжная политика станет отдельным полноценным направлением. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, ключевыми задачами нового органа исполнительной власти станут формирование инфраструктуры для молодёжи, поддержка её инициатив и вовлечение всех заинтересованных субъектов в реализацию молодёжной политики. Такое структурное решение также позволит Прикамью получить дополнительную поддержку федерации и Росмолодежи.

Кто возглавит новое агентство, не сообщается.

Напомним, сейчас направление курирует региональное министерство по туризму и молодёжной политике. Ведомство возглавляет Юлия Ветошкина. Замминистра и начальником отдела молодёжной политики является Юлия Баландина.





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