Максим Артамонов Серийный убийца женщин отказался признать свою вину Свои преступления Радик Тагиров совершал в городах ПФО, в том числе в Перми Поделиться Твитнуть

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Уроженец Казани Радик Тагиров, который обвиняется в убийстве более 30 пожилых женщин в городах Приволжского федерального округа, отказался признавать вину по всем эпизодам. Об этом сообщает ТАCC.

Как пояснил адвокат обвиняемого Марат Аширов, сначала Тагиров признавал вину, но это было связано с оказанным на него давлением со стороны следователей.

«Это его позиция, будет его допрос по каждому эпизоду. Ему будут заданы вопросы, почему он раньше такие показания давал, а сейчас такие. По предварительной версии, он мне говорил, что оказывали на него очень сильное давление. Будет процесс, он там должен сказать, кто именно оказывал давление», — рассказал адвокат (цитата по ТАСС).

Напомним, в конце сентября Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении уроженца Казани Тагирова. Ему предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трёх покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин, сообщается на сайте ведомства.

Как установило следствие, Тагиров совершал преступления с марта 2011 года по октябрь 2012 года в городах Приволжского федерального округа: Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Перми, Уфе, а также Екатеринбурге, Москве и других городах.

Мужчина находил одиноких пожилых женщин и проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. После этого он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, затем обыскивал квартиры и похищал деньги.

Длительное время преступления оставались нераскрытыми. В 2013 году следственное управление СКР по Пермскому краю объявило вознаграждение в 1 млн руб. за информацию о преступнике. Лишь в декабре 2020 года злоумышленника задержали. На допросах он дал признательные показания. Также выяснилось, что Тагиров дважды судим за хранение оружия и кражу. Ранее он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.

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